В Кинельском районе горело 100 кв. метров сараев

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11 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинельский, с.п. Комсомольский, ул. СтепнаяГорели сараи на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Они боролись с огнем больше 2,5 часов, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.