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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кинельском районе горело 100 кв. метров сараев

12 октября 2018 10:38
107
В Кинельском районе горело 100 кв. метров сараев Пожар тушили 12 человек.
Пожар тушили 12 человек.

11 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинельский, с.п. Комсомольский, ул. Степная

Горели сараи на 100 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Они боролись с огнем больше 2,5 часов, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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