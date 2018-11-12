В Кинеле полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя.

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В рамках операции «Алкоголь» участковые уполномоченные полиции совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кинельский» выявили факт реализации алкогольной продукции, а именно пива, несовершеннолетнему. Продавец торговой точки 1965 года рождения пояснила стражам правопорядка, что не стала спрашивать паспорт у покупателя, так как была уверена, что он достиг совершеннолетнего возраста. По данному факту в отношении нарушительницы закона был составлен протокол. 53-летней работнице магазина грозит штраф в размере до 50 000 рублей.Еще один факт незаконной реализации алкоголя был выявлен в одном из развлекательных заведений Кинеля. В ходе проверки кафе, расположенного на улице Каховской, правоохранители установили, что соответствующие разрешительные документы (лицензия) на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции у владельца учреждения отсутствуют. В общей сложности из увеселительного заведения было изъято 23 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму около 17 000 рублей.В отношении индивидуального предпринимателя – 35-летней местной жительницы, составлены административные протоколы, сообщает облМВД. В совокупности статей административного производства нарушительнице грозит максимальный штраф в размере 52 000 рублей.Фото pixabay.com