В Кинель-Черкасском районе задержали «черных» врезчиков
25 июля 2018 11:23
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Фигуранты дела — несудимый 24-летний житель села Большая Малышевка, 37-летний сливщик-разливщик ООО «Техно ТЭК» и его коллега, 60-летний мужчина (оба живут в Отрадном), а также 40-летний тольяттинец и 30-летний обитатель Похвистнева. Все были задержаны сотрудниками УЭБиПК около полуночи 11 июля 2018 года на территории пункта налива жидкости глушения Дмитриевского месторождения недалеко от поселка Черновка. Сейчас в вину задержанным вменяют попытку хищения 30 кубометров нефтепродукта на сумму 240 тыс. руб. Им угрожает до 6 лет за решеткой.
Не совсем понятно, что именно пытались похитить фигуранты на территории пункта глушения. Для осуществления текущего и капитального ремонта скважин раствор глушения (промывки) делают на нефтяной основе — не исключено, что откачать пытались именно его, чтобы позднее отделить углеводород от остальных фракций, пишет "СО ОНЛАЙН".
Идентифицировать ООО «Техно ТЭК», в котором до задержания трудились двое врезчиков, не удалось. ИАС «СПАРК-Интерфакс» дает данные на несколько организаций с таким названием.
Фото: pixabay.com
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