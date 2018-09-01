В Кинель-Черкасском районе горел дом на 70 кв. метрах

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1 сентября утром поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, с. Ерзовка, ул. Центральная.Горел частный дом на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.