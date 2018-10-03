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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Хворостянском районе всю ночь тушили 700 тонн горящей соломы

3 октября 2018 12:52
134
В Хворостянском районе всю ночь тушили 700 тонн горящей соломы С пожаром боролись 49 человек.
С пожаром боролись 49 человек.

Вечером 2 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Хворостянский р-н, п. Студенцы, ул. Советская

Горела солома в тюках 700 тонн.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 49 человек личного состава и 15 единиц техники. Они почти 14 часов боролись с огнем.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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