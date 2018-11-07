В Хворостянском районе нашли тело мужчины с укусами свиней
7 ноября 2018 12:39
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Во вторник, 6 ноября, в с. Масленниково Хворостянского района был обнаружен труп мужчины со следами укусов домашних свиней, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Пока не понятно, напали ли животные на мужчину при жизни, или покусали его уже после смерти.
По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Назначены экспертизы.
Фото pixabay.com
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