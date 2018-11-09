В ДТП в Сызранском районе пострадали четверо
9 ноября 2018 13:18
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ДТП произошло 8 ноября ночью в Сызранском районе. 55-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом, двигаясь по 905 км автодороги М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем «ГАЗon NEXT», под управлением 29-летнего водителя. После столкновения автомобиль ГАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновения с грузовым автомобилем «Мерседес» с прицепом, под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В свою очередь грузовой автомобиль «Вольво» после столкновения также выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Лифан Солано», под управлением 19-летнего водителя, который двигался в противоположном направлении.
В результате ДТП пострадали: 55-летний водитель «Вольво»; 56-летний водитель «Мерседес»; 27-летний пассажир «Лифан Солано»; 26-летний пассажир «Лифан Солано», из них трое госпитализированы.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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