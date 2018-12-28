В ДТП в Ставропольском районе погиб человек
28 декабря 2018 12:39
129
ДТП произошло на 9 км автомобильной дороги «Тольятти-Хрящевка» в Ставропольском районе в 10:00. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и организовали проезд транспорта по участку автодороги, на которой случилась авария. Из собранных полицейскими материалов следует, что женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась со стороны г. Тольятти в направлении с. Хрящевка.
В пути следования женщина не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Рено Кангу Экспресс», под управлением водителя 1963 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Лада Калина» съехал в левый кювет по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомобиля «Рено Кангу Экспресс» бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
272
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
426
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
611
26 декабря 2018 18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
275
25 декабря 2018 22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость. Закон
465
25 декабря 2018 19:04
В условиях современного экономического напряжения, эпохи цифровых технологий и валюты, единственным актуальным вопросом является юриспруденция. Закон
59
25 декабря 2018 15:46
Родители Отто Вомбиера неоднократно заявляли, что в КНДР их сына подвергали жестоким пыткам. Закон
480
Происшествия
28 декабря 2018 14:47
Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. Происшествия
77
28 декабря 2018 12:39
Автомобилистка на Лада Калина врезалась в Рено Кангу Экспресс. Происшествия
128
28 декабря 2018 10:05
Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Происшествия
191
Криминал
28 декабря 2018 13:51
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
154
28 декабря 2018 10:47
Он похитил деньги из магазина. Криминал
133
28 декабря 2018 10:26
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Криминал
193
Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
153
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2906
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
284
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
330
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1948
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
784
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1279
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1126
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1489
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1865
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1998
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3228
Мероприятия