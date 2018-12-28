В ДТП в Ставропольском районе погиб человек

129

ДТП произошло на 9 км автомобильной дороги «Тольятти-Хрящевка» в Ставропольском районе в 10:00. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и организовали проезд транспорта по участку автодороги, на которой случилась авария. Из собранных полицейскими материалов следует, что женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась со стороны г. Тольятти в направлении с. Хрящевка.В пути следования женщина не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Рено Кангу Экспресс», под управлением водителя 1963 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Лада Калина» съехал в левый кювет по ходу движения автомобиля.В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомобиля «Рено Кангу Экспресс» бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован, сообщает облМВД.