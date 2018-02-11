В ДТП в Самарской области пострадали два пешехода, которые шли по проезжей части

196

Инцидент произошел в селе Назаровка 10 февраля, в 23-34 час. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21132», двигаясь по ул. Центральная в районе д. 48 допустил наезд на пешеходов – парня 1995 года рождения в алкогольном опьянении и девушку 1999 года рождения, которые двигались по середине проезжей части во встречном направлении движению транспортного средства, при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пешеходы получили различные травмы, госпитализированы в лечебное учреждение. По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.