В ДТП в Самарской области пострадали четверо

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ДТП произошло на 6 км автодороги «Волжский-Береза» в Красноярском районе 28 декабря.Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА Гранта», двигаясь в условиях снегопада со стороны автодороги М-5 Урал в направлении п. Береза, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству движущемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, под управлением мужчины 1995 года рождения, который двигался в условиях снегопада со стороны п. Береза в сторону п. Волжский прямо без изменения направления движения. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира автомобиля «ЛАДА Гранта», сообщает облМВД.