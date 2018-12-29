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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В ДТП в Самарской области пострадали четверо

29 декабря 2018 13:42
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В ДТП в Самарской области пострадали четверо
ЛАДА Гранта врезалась в ВАЗ-21102.

ДТП произошло на 6 км автодороги «Волжский-Береза» в Красноярском районе 28 декабря.
Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА Гранта», двигаясь в условиях снегопада со стороны автодороги М-5 Урал в направлении п. Береза, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству движущемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, под управлением мужчины 1995 года рождения, который двигался в условиях снегопада со стороны п. Береза в сторону п. Волжский прямо без изменения направления движения. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира автомобиля «ЛАДА Гранта», сообщает облМВД.

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