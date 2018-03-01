В ДТП с грузовиком и Chevrolet в Сызранском районе погибли двое
1 марта 2018 12:19
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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 01.03.2018 года в 07:30 водитель, управляя автомашиной «Chevrolet», двигался по автодороге « М-5 «Урал». По предварительной информации полицейских, на 869 км. данной автодороги, водитель совершил столкновение с грузовой автомашиной «FOTON», стоявшей на путепроводе в попутном направлении.
В результате ДТП двое мужчин пассажиров автомашины«Chevrolet» скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель транспортного средства госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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