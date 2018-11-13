В ДТП на ул. Аэродромной в Самаре пострадали пять припаркованных у обочины машин
13 ноября 2018 12:36
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В понедельник, 12 ноября, вечером в Самаре участником ДТП стал водитель Toyota GT 86, ехавший вечером по ул. Аэродромной со стороны Волгина.
По предварительным данным полицейских, у дома N37 по ул. Аэродромной он не справился с управлением, пересек встречную полосу, зацепил стоявший у обочины Citroen Jumper, затем врезался в припаркованный Daewoo Matiz и вылетел на газон. От удара Daewoo Matiz столкнулся со стоявшим Toyota RAV4, который ударился в Renault, а тот в Hyundai Solaris.
В полиции отмечают, что все поврежденные в ДТП автомобили, кроме Toyota GT 86, были припаркованы на крайней правой полосе. После аварии, по данным стражей порядка, за медицинской помощью никто не обращался.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет Волга Ньюс.
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