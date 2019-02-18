В Чапаевске устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП

157

Сотрудники полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении жителя Чапаевска с травмой, полученной в результате ДТП, установили, что 15.02.2019 примерно в три часа дня водитель, управляя автомобилем, двигался в Чапаевске по ул. Ленина в направлении ул. Запорожской, осуществил проезд через перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и в районе дома № 117 по ул.Ленина совершил наезд на мужчину 1968 года рождения, который переходил проезжую часть ул. Ленина по регулируемому пешеходному пешеходу. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. После обращения в лечебное учреждение мужчина госпитализирован в травматологическое отделение.Автомобиль: предположительно ГАЗ ГАЗель (3302) синего цвета с металлической будкой.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП или личности водителя, сообщить информацию по телефонам: 8(84639) 2-28-55, 89377959757 или 020 (102), сообщает облМВД.