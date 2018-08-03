В Чапаевске проведено тактико-специальное учение по пресечению теракта

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3 августа оперативным штабом в Самарской области в Чапаевске проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на территории населенного пункта.К участию в учении были привлечены силы и средства УФСБ, ГУ МВД, УФСИН, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, 2 гвардейской армии ЦВО МО России, ГБУЗ «Самарский областной Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», территориальных подразделений медицины катастроф.В ходе тактико-специального учения отработано реагирование правоохранительных органов на террористические проявления с использованием автомобиля, огнестрельного и холодного оружия, реализован комплекс совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности учебной диверсионно-террористической группы. В рамках введенного руководителем оперативного штаба – начальником УФСБ России по Самарской области режима контртеррористической операции бойцами СОБР Росгвардии спланировано и проведено боевое мероприятие по нейтрализации условных преступников.Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.