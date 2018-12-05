В Чапаевске полицейские устанавливают обстоятельства наезда на женщину-пешехода

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря в Чапаевске.Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-27660, двигался по ул. Советской и, подъехав к дому 103, остановился передней частью своего автомобиля к ул. Народной. По предварительным данным полицейских, включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону ул. Московской. При маневре «движение задним ходом» он совершил наезд на пешехода - женщину 1953 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части попутно транспортного средства.В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу с травмами головы, женщине назначено амбулаторное лечение.По факту аварии сотрудниками полиции назначено проведение проверки, сообщает облМВД.Фото pixabay.com