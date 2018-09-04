В Чапаевске горела трава на площади в 5 га

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3 сентября вечером в оперативную дежурную смену поступило сообщение о загорании сухой травы на площади 5 Га в п. Нагорный, г. Чапаевск.Для ликвидации загорания было привлечено 32 человека, 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 26 человек, 8 ед. техники.Угрозы жилым домам и объектам экономики не было, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.