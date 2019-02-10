В Чапаевске горела крыша магазина на 200 м2

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9 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Чапаевск, ул. СоветскаяГорела крыша магазина на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 5 единиц техники.Они за полтора часа справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.