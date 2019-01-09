В Богатовском районе сгорел трактор

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Утром сегодня, 9 января к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Богатовский, п. Центральный, ул. Молодёжная.Горел трактор Т-16.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.