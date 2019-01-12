В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя
12 января 2019 10:40
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Во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району двигались по маршруту патрулирования по улице Чапаева поселка Безенчук. Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.
При беседе с водителем полицейские обратили внимание на то, что от мужчины 1988 года рождения исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, на что он согласился.
В результате проведенной экспертизы был установлен факт нахождения водителя в состоянии опьянения: наличие алкоголя в крови мужчины составило 0,420 мг/л. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.
Полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При проверке на базе данных АИПС установлено, что в 2016 году местный житель был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 7 месяцев.
В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находился дома, где распивал спиртные напитки, после чего сел за руль, чтобы доехать к приятелю. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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