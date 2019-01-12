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В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя

12 января 2019 10:40
145
В Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя
Это уже повторное его нарушение, возбуждено уголовное дело.

Во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району двигались по маршруту патрулирования по улице Чапаева поселка Безенчук. Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

При беседе с водителем полицейские обратили внимание на то, что от мужчины 1988 года рождения исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, на что он согласился.

В результате проведенной экспертизы был установлен факт нахождения водителя в состоянии опьянения: наличие алкоголя в крови мужчины составило 0,420 мг/л. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

Полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При проверке на базе данных АИПС установлено, что в 2016 году местный житель был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 7 месяцев.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находился дома, где распивал спиртные напитки, после чего сел за руль, чтобы доехать к приятелю. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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