В Безенчуке студент поставил на учет иностранных граждан

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По данным полицейских, подозреваемый 2000 года рождения является студентом одного из учебных заведений поселка Безенчук, а в летнее время подрабатывает в городе Самара на стройке. Там он познакомился с иностранными гражданами, попросившими прописать их в жилые помещения. Молодой человек согласился помочь коллегам, но без намерения предоставить им помещения для дальнейшего проживания. Фактически иностранные граждане проживают в городе Самара.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит крупный штраф, сообщает облМВД.Фото pixabay.com