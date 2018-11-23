В Алексеевке Самарской области изъято 50 литров спиртосодержащей продукции

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В МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение о том, что в кафе, расположенном в посёлке Алексеевка, незаконно реализуется алкогольная продукция.Полицейские прибыли по указанному адресу. В ходе проверки точки общепита факт продажи алкоголя с нарушением закона подтвердился. Сотрудники полиции выяснили, что 47-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за правонарушения в сфере реализации спиртного, осуществлял торговлю без лицензии и соответствующих сопроводительных документов.В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы. Из оборота изъято 50 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму 32 000 рублей, сообщает облМВД.