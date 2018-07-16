В 8 районах Самарской области объявлен 5 класс пожарной опасности

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФБУ «Авиалесоохрана» в ряде районов Самарской области сохранятся чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс:в городских округах - Жигулевск, Тольятти;в муниципальных районах - Алексеевский, Богатовский, Борский, Красноармейский, Нефтегорский, Ставропольский.Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:- Соблюдайте запрет на посещение лесов;- Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);- Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;- Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;- Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;- Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;- Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).