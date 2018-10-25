Уточненная информация по происшествию со взрывом газа в Железнодорожном районе Самары, где погиб человек
25 октября 2018 12:50
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Как сообщалось ранее, в 00:22 мин. 25 октября к огнеборцам поступило сообщение о хлопке бытового газа в частном доме с последующим обрушением по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, Внутренний проезд. В результате хлопка произошло горение на площади 20 кв. м. Загорание ликвидировано в 00:40. На месте происшествия общее руководоство силами и средствами осуществлял начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко. Организовано взаимодействие с администрацией г.о. Самара.
Для проведения работ по разбору завала привлечена инженерная техника от инженерно-технических организации города.
В Главном управлении для сбора информации и контролю за обстановкой развернут оперативный штаб.
Для поиска возможных пострадавших привлекалась кинологическая служба Волжского спасательного центра МЧС России.
В результате проведения аварийно-спасательных работ обнаружен погибший мужчина 1956 г.р. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась работа по разбору строительных конструкций и извлечению погибшего. Погибший мужчина извлечен в 9 час. 30 мин.
Работы по разбору конструкций продолжаются силами МЧС России и администрации г.о. Самара.
На месте происшествия задействованы подразделения в количестве 58 ед. техники и 233 человек личного состава, в том числе от МЧС 34 ед. техники и 175 человек личного состава, сообщает облМЧС.
Фото облМЧС.
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