Ущерб в 109 тысяч рублей за затопление приставы Октябрьска взыскали с управляющей компании

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Ущерб в 109 тысяч рублей приставы взыскали с управляющей компании.Жительница Самарской области, живущая на последнем этаже многоквартирного дома, стала жертвой прохудившейся крыши. Жалобы в управляющую компанию с требованиями заменить непригодную к эксплуатации кровлю, не привели к результату. Гражданка Е. была вынуждена обратиться в суд, который принял сторону женщины и присудил возместить ей нанесенный моральный вред и полученный материальный ущерб.На основе исполнительного документа в отделе судебных приставов г. Октябрьска Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с управляющей компании 109 тысяч рублей. Копии постановлений были направлены сторонам исполнительного производства.Должник был предупрежден о том, что если решение суда не будет исполнено в 5-дневный срок, то в отношении него будут применены меры принудительного характера. Однако компания предупреждение работников Службы проигнорировала.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счету организации-должника. Задолженность управляющей компании перед гражданкой Е. была полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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