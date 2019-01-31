Ущерб на сорок миллионов: самарские таможенники пресекли ввоз крупной партии контрафакта

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Мобильной группой Самарской таможни задержаны транспортные средства, следующие из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, перемещавшие товары народного потребления. В результате таможенного досмотра грузовых автомобилей были обнаружены обувь мужская и женская с нанесенным изображением «NIKE», «FILA», «UGG», «Adidas», «Under Armor» в количестве 6072 пар, респираторы с нанесенным изображением «3М» в количестве 1800 шт., чехлы к смартфонам «Samsung», «Apple», «Xiaomi» в количестве 4016 шт., имеющие признаки контрафактных.В ходе проверочных мероприятий от представителя правообладателя товарного знака «NIKE» уже получено подтверждение, что обувь в количестве 4882 единиц не является оригинальной. Фирма отправитель и фирма получатель никаких договоров или соглашений с правообладателем товарного знака Nike не заключали. Правообладатель никаких прав на использование товарного знака данным компаниям не передавал. Ввозимые товары содержат товарные знаки, которые включены в реестр охраняемых объектов интеллектуальной собственности ФТС России и Роспатента, и являются контрафактными.Сумма ущерба, причиненного правообладателю товарного знака «NIKE» действиями отправителя и получателя, составляет 40 286 264 рубля, сообщает Самарская таможня.