У жительницы Безенчука Самарской области обнаружили сверток с марихуаной

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Сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району в поселке Безенчук была задержана женщина 1990 года рождения, подозреваемая в противоправной деятельности.При проведении исследования предметов одежды у предполагаемой злоумышленницы стражами правопорядка был обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось вещество растительного происхождения в виде сухих измельченных листьев, стеблей и зерен серо-коричневого цвета.Изъятую находку направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке об исследовании, найденное вещество оказалось наркотическим средством «марихуана» общей массой 106 граммов.Полицейские выяснили, что злоумышленница на учете у нарколога не состоит. В ходе опроса женщина пояснила, что в июне текущего года она лично нарвала листья дикорастущей конопли, после чего спрятала их в дачном массиве, с целью дальнейшего употребления. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемая ранее не судима, не работает.В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.