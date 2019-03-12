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У торгового дома на ул. Молодогвардейской в Самаре обвалилась крыша

12 марта 2019 11:54
121
У торгового дома на ул. Молодогвардейской в Самаре обвалилась крыша
Собственник принимает срочные меры по ликвидации последствий.

Об этом в твиттере пятого марта сообщил пользователь @Aleksey_smr.
Администрация Самарского района города ответила, что: «Собственник в курсе произошедшего, и в данный момент принимает срочные меры по ликвидации последствий».
Торговый дом Александры Пермяковой — жены казанского купца и Самарского судьи Ефрема Андреевича Пермякова, был построен в 1900 году. Сейчас в здании располагается магазин светотехники «Русь», пишет СО ОНЛАЙН.

Это уже далеко не первый случай за последний месяц, когда крыши зданий в Самаре не выдерживают тяжести выпавшего снега. Так, шестого марта обрушился потолок дома по ул. Матросова, 76А, пополнив список поврежденных снегом построек. В тот же день с крыши двухэтажного дома по ул. Комсомольская, 52 упала ледяная глыба, на которой остались следы крови.

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