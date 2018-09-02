У нарушителя ПДД в Самарской области в кармане обнаружили патроны

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Сотрудниками полиции ОМВД России по Безенчукскому району был задержан местный житель 1985 года рождения.Как установили полицейские, мужчина совершил переход проезжей части в неустановленном месте на улице Мамистова поселка Безенчук, после чего на гражданина был составлен административный протокол. В ходе составления административного протокола правоохранители заметили, что мужчина нервничает, и приняли решение досмотреть его. При личном досмотре предметов одежды стражами правопорядка в присутствии понятых во внутреннем кармане джинсовой безрукавки был обнаружен и изъят бумажный сверток, внутри которого находились предметы, похожие на патроны. Находка была направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке эксперта, изъятые предметы являются штатными боеприпасами калибра 5,6 мм, пригодными для стрельбы, в количестве шести штук.В ходе опроса злоумышленник пояснил, что нашел патроны в 2010 году на территории бывшего полигона, после чего спрятал и хранил их у себя в сарае. В 2018 году он нашел боеприпасы при уборке в сарае, переложил их в карман и носил с собой.По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее судим за кражу, в настоящее время не работает.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com