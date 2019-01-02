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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Три человека погибли при взрыве маршрутки в Магнитогорске

2 января 2019 12:54
438
Три человека погибли при взрыве маршрутки в Магнитогорске
В авто находились два газовых баллона.

Три человека погибли в результате взрыва маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы главы области, в авто находились два газовых баллона. Сейчас на месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России, причиной инцидента с "газелью" в центре Магнитогорска стала неисправность газового оборудования.

Инцидент произошёл на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

pixabay.com
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