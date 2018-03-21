Трагедия в Сызрани, в результате которой погибли два железнодорожника: подробности

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Стали известны некоторые подробности вчерашней трагедии в Сызрани, в результате которой погибли два железнодорожникаНапомним, что происшествие произошло 20 марта около 15 часов на территории вагонно-ремонтного депо Сызрань.Как прокомментировали ситуацию в Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте, сотрудники которого работали на месте происшествия, трое рабочих производили работы на воздушной магистрали на территории депо вблизи железнодорожных путей. В это время по 7 пути следовали грузовые вагоны, два из которых сошли с рельсов. Один из вагонов – порожняя цистерна, накренился и придавил двух рабочих к железобетонному забору. От полученных травм мужчины скончались наместе.Один из погибших был мастером, второй - слесарем-ремонтником.Оба были местными жителями, каждому было по 40 лет.В момент происшествия третий рабочий находился на другом конце воздушной магистрали примерно в 50 метрах от места трагедии. Он непострадал, сообщает пресс-служба ведомства.