Toyota врезалась в павильон остановки на Полевой в Самаре
26 июня 2018 13:39
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Сегодня утром, 26 июня в Самаре на пересечении улиц Полевой и Самарской, напротив «Макдоналдса» произошло ДТП. О произошедшей аварии известно от очевидцев. Сообщается, что водитель на иномарке врезалась в остановку общественного транспорта. В результате половина павильона была смята.
Информации о пострадавших нет. Сообщается, что пешеходы, стоявшие в этот момент рядом, смогли убежать в сторону, но их задели осколки стекла. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики.
Полицейским предстоит выяснить подробности произошедшей аварии, пишет ТРК "Терра".
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