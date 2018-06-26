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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Toyota врезалась в павильон остановки на Полевой в Самаре

26 июня 2018 13:39
432
Toyota врезалась в павильон остановки на Полевой в Самаре
В результате половина павильона была смята.

Сегодня утром, 26 июня в Самаре на пересечении улиц Полевой и Самарской, напротив «Макдоналдса» произошло ДТП. О произошедшей аварии известно от очевидцев. Сообщается, что водитель на иномарке врезалась в остановку общественного транспорта. В результате половина павильона была смята.

Информации о пострадавших нет. Сообщается, что пешеходы, стоявшие в этот момент рядом, смогли убежать в сторону, но их задели осколки стекла. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики.

Полицейским предстоит выяснить подробности произошедшей аварии, пишет ТРК "Терра".
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Комментарии



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