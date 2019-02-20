Тольяттинского призывника оштрафовали на 15 тысяч рублей за уклонение от службы в армии

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Как сообщает прокуратура Центрального района Тольятти, молодой человек состоял на воинском учете в военном комиссариате Комсомольского и Центрального районов Тольятти Самарской области.Он в 2018 году прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к прохождению военной службы, получил под личную роспись повестку с указанием даты отправки к месту прохождения службы, был предупрежден об уголовной ответственности за неявку без уважительной причины, однако к назначенному времени в отдел военного комиссариата для дальнейшей отправки к месту службы не явился.Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 000 рублей. Но в армии служить все равно придется.Фото: pixabay.com