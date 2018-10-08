Тольяттинские таможенники обнаружили крупную партию поддельных роботов-трансформеров

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На Тольяттинском таможенном посту Самарской таможни одна из фирм предъявила к таможенному оформлению детские игрушки из Китая. Должностными лицами поста при осуществлении таможенного контроля в рамках применения системы управления рисками был проведен таможенный досмотр задекларированного товара. В результате было установлено, что игрушки, которые собой представляют роботов - трансформеров, маркированы товарными знаками: Hasbro и Transformers. Данные товарные знаки зарегистрированы и защищаются на территории Российской Федерации.Фирмой при декларировании 2928 игрушек не были представлены документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на территории России данных товаров с согласия правообладателя.Было принято решение о приостановлении выпуска товара, в рамках которого направлены письма представителю правообладателя - компании «Союзпатент». Из ответа которого следовало, что права на использование вышеуказанных товарных знаков импортеру не передавались, а значит, товар обладает признаками контрафактности. В своем письме компания указала изъять игрушки из гражданского оборота и уничтожить, а также просит привлечь фирму, виновную в нарушении исключительных прав компании к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.По данному факту Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Самарской таможни.На данный момент все выявленные роботы – трансформеры изъяты и направлены на экспертизу.