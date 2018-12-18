Тольяттинские полицейские завершили поиски пропавшего подростка с дредами

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Как сообщалось ранее, в полицию за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что 15 декабря 2018 года подросток ушел из дома и не вернулся.В результате проделанной работы было установлено, что несовершеннолетний со своей подругой, решили навестить в Москве маму девочки. В настоящее время, по заявлению матери, молодой человек с розыска снят. По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает облМВД.