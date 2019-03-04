Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в использовании поддельных водительских прав
4 марта 2019 10:31
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Во время несения службы на КПП «Рубеж», расположенном по ул. Магистральная в Комсомольском районе Тольятти сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Тольятти была замечена автомашина «Лада Приора», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель 1985 года рождения предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение одной из Республик ближнего зарубежья.
При проверке предъявленных документов полицейские заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. Документ был изъят и направлен на экспертизу. В ходе проведенного исследования подозрения сотрудников ГИБДД подтвердились. Согласно результатам экспертного исследования документ, предъявленный мужчиной, не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду документов.
Полицейские установили, что мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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