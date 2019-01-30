Тольяттинские полицейские задержали директора кредитной организации за растрату
30 января 2019 09:48
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Из материалов уголовного дела следует, что в августе прошлого года жительница одного из сел Самарской области, 1979 года рождения не получила денежные средства, которые были выделены пенсионным фондом РФ по целевому назначению, предусмотренные для улучшения жилищных условий заявительницы.
Правоохранители установили, что директор кредитной организации, женщина 1975 года рождения, получила от пенсионного фонда денежные средства в сумме 359726 рублей, предназначенные для оплаты строительства жилого дома в селе Спиридоновка Самарской области.
«Согласно материалам уголовного дела деньги из Фонда были перечислены на расчетный счет кредитной организации, однако злоумышленница, используя свое служебное положение, присвоила и растратила данные денежные средства по своему усмотрению,» - пояснил начальник ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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