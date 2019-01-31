Тольяттинка заплатит за уничтожение машины льдом, сошедшим с ее балкона
31 января 2019 11:51
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Самарский областной суд в среду, 30 января, оставил в силе решение, обязывающее тольяттинку выплатить истцу 127 тысяч рублей. Такова стоимость его автомобиля, который фактически уничтожило падение глыбы льда с балкона ответчицы. Женщина пыталась обжаловать решение Центрального районного суда в областном, но он оставил вердикт в силе.
Автомобиль истца был припаркован под балконом квартиры женщины, когда с него упала глыба льда с высоты девятого этажа. Экспертиза подтвердила тотальную гибель транспортного средства. Ущерб составил 108 тысяч рублей. Лед сошел с козырька, самовольно установленного ответчицей над своим балконом. Вначале пострадавший пытался в солидарном порядке взыскать компенсацию с тольяттинки и «Управляющей компании № 3», обслуживающей данный дом.
Однако суды решили, что нести полную ответственность за обслуживание самовольно установленной конструкции и своевременно очищать ее от снега и льда должна была именно хозяйка балкона. Тем более что ее, как остальных собственников, об этом неоднократно предупреждали при рассылке извещений об оплате коммунальных услуг, пишет СО ОНЛАЙН.
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