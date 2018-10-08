Тольяттинец оплатил 245 тысяч рублей задолженности по алиментам после лишения водительских прав

77

Судебными приставами Автозаводского района №1 г. Тольятти в отношении должника Ф. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов. В течение длительного времени мужчина уклонялся от исполнения своих прямых обязательств. Сумма долга перед ребенком составила 245 тысяч рублей.Работниками Службы в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о лишении его права на управление транспортными средствами. Нежелание оставаться без водительских прав заставило мужчину погасить задолженность в полном объеме. Подтверждающие оплату документы были предоставлены им в отдел судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Ограничения в отношении гражданина были сняты.