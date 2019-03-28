Тольяттинец, побоявшись остаться без водительских прав, оплатил долги по штрафам Госавтоинспекции

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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов пог. Тольятти в отношении гражданина Д. было возбуждено 48 исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Общий долг мужчины составил 66,5 тысяч рублей.Исполнительные производства были объединены работниками Службы в сводное. Должнику были вручены требования о погашении задолженности в пятидневный срок. Иначе мужчина будет ограничен в праве пользования специальным правом на управление транспортным средством, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого, судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля нарушителя.Не желая усугублять ситуацию, гражданин Д. погасил задолженность в пятидневный срок и предоставил квитанции в отдел судебных приставов.