Тело ребенка нашли в запертой стиральной машине на Камчатке
5 декабря 2018 10:59
152
Тело девятилетнего мальчика было обнаружено в запертой стиральной машине в одной из квартир населенного пункта в Елизовском районе на Камчатке. Об этом сообщило управление СК по региону.
Сына обнаружила мать вечером 4 декабря по возвращении с работы. Отец погибшего в этот день находился в командировке. Мальчик весь день находился дома один, дверь была закрыта изнутри. Как пишет РЕН ТВ, родственники отметили, что ранее он уже забирался в стиральную машину.
Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку происшествия, выясняются все обстоятельства трагедии. Причины смерти будут известны после проведения судебно-медицинского исследования, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 декабря 2018 14:43
На данный момент эффективно и точно установить подлинность купюры, возможно только при помощи автоматических детекторов с интеллектуальным... Закон
62
5 декабря 2018 09:55
Одно из важнейших нововведений в рамках документа — так называемый охранный ордер. Закон
140
5 декабря 2018 01:14Домашний полицейский. МВД вернёт участковых населению
В ведомстве пояснили, что проект приказа снимет с участкового фактические обязанности оперативника угрозыска, управления по борьбе с экономическими... Закон
430
4 декабря 2018 19:33
Деятельность компании вызывала массу вопросов властей и силовиков. Закон
277
4 декабря 2018 17:52
Теперь у должника есть 10 дней на то, чтобы полностью выплатить долг. Если этого не произойдет, то арестованное имущество будет реализовано в счет погашения... Закон
288
3 декабря 2018 21:15
Он может пытаться оспорить ранее состоявшуюся продажу рынка женой родственнице. Закон
424
3 декабря 2018 20:57
Система распознавания лиц в московском метро среагировала на спустившегося в подземку 59-летнего мошенника. Закон
406
Происшествия
5 декабря 2018 14:00
Школьники публиковали картинки с изображением своих педагогов. Происшествия
168
5 декабря 2018 13:40
Пострадавшая получила травмы головы. Происшествия
114
5 декабря 2018 12:43
Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Происшествия
103
Криминал
5 декабря 2018 09:47
Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Криминал
160
5 декабря 2018 09:14
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
234
4 декабря 2018 13:24
Он нанес ей несколько ударов ножом в область грудной клетки и шеи. Криминал
372
Видео
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
125
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
386
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
712
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
616
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1056
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1151
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
979
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
908
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1317
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1709
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1745
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2938
Мероприятия