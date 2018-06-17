Таксист врезался в пешеходов в центре Москвы
17 июня 2018 11:30
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, мужчина был трезв, но уснул за рулем. По словам собеседника, гражданин Киргизии находился в России легально и имел все необходимые для работы в стране документы.
Как добавил источник, по словам водителя, он работал всю ночь, и поэтому уснул, а с места ДТП он попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего. Накануне вечером на Ильинке в центре столицы водитель такси выехал на тротуар и врезался в пешеходов. Пострадали восемь человек. Пятеро были госпитализированы: две гражданки Мексики, одна – Украины и две россиянки.
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