Сызранцы незаконно изготавливали алкоголь в Саратовской области

82

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлены жители Сызрани, организовавшие цех по производству контрафактной спиртосодержащей продукции на территории п.Возрождение Хвалынского района Саратовской области.27 ноября 2018 года в цеху во время незаконного производства алкогольной продукции задержаны с поличным двое граждан РФ. Также в цеху были задержаны 4 работника, из них трое – выходцы из центрально-азиатского региона, которые не имеют необходимых документов на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.При помощи дорогостоящего импортного оборудования в цеху был налажен полный производственный цикл выпуска алкогольной продукции. Далее на выпущенную продукцию клеились акцизные марки РФ, с явными признаками подделки. По предварительной оценке экспертов стоимость оборудования и расходно-упаковочного материала (пустая тара, коробки, этикетки, пробки и т.д.) составляет порядка 3,5 млн. рублей.Транспортирование нелегальной продукции осуществлялось большегрузными автомобилями с полуприцепами в сопровождении машин, осуществляющих контрнаблюдение.Всего в цеху обнаружено и изъято около 14 000 бутылок коньяка марки «Лезгинка», 8000 бутылок водки марок «Царская», «Талка», «Финская», порядка 10 тонн этилового спирта. Предотвращенный ущерб государству от противоправной деятельности злоумышленников составил более 11 млн. рублей.В этот же день в г. Самаре задержаны предполагаемый организатор преступной схемы гражданин РФ Т. и автомобиль «Камаз» с этиловым спиртом объемом 12,5 тонн.27 ноября 2018 года для организации проведения проверки информация о выявленных нелегальных цехах передана в ГУ МВД России по Саратовской области.В настоящее время следствием ведется работа по выявлению сообщников подозреваемых. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ФСБ.Фото pixabay.com