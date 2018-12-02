Сызранской полиции пришлось усмирять в больнице пациента со сломанной ногой
2 декабря 2018 12:34
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Сотрудникам приемного отделения Центральной городской больницы Сызрани пришлось вызывать полицию. Один из пациентов, который поступил туда с переломом бедра после ДТП, изрядно потрепал персоналу нервы. Мужчина был пьян. Он матерился, размахивал руками и всячески нарушал общественный порядок. Прибывшие сотрудники полиции составили на мужчину протокол. Там они отметили, что от мужчины шел сильный запах алкоголя, на его лице были следы крови. Несмотря на возникшие сложности, медики все же провели пациенту операцию на ноге и наложили гипс.
Через некоторое время мужчина оказался в суде. Выяснилось, что он уже не первый раз привлекается к ответственности за административные нарушения и имеет долги по штрафам.
Учитывая состояние его здоровья, суд приговорил мужчину к очередному штрафу в одну тысячу рублей, пишет КТВ-Луч.
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