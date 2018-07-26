«Сызранский помидор» повредили вандалы спустя месяц после установки
26 июля 2018 11:47
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Чуть больше месяца прошло с того момента, как в парке «Гномик» появился арт-объект «Сызранский помидор». В его «кожуре» уже красуется несколько дыр. Их авторами являются жители Сызрани, которые пытались залезть прямо на верхушку арт-объекта, несмотря на просьбы работников парка не делать этого. Ведь эта экспозиция была создана для красоты, а не для демонстративного проявления своих физических способностей, сообщает в ВК администрация Сызрани.
После случившегося в парке появились многочисленные сигнальные таблички специально для тех, кому нужно прочесть перед тем как что-то сделать: «по газону не ходить», «на помидор не лезть».
Теперь помидор необходимо экстренно увозить на реставрационные работы. Мастерам придется поторопиться, ведь 18 августа в Сызрани должен пройти городской праздник «Сызранский помидор», а этот арт-объект является непосредственным символом праздника.
Напомним, что проект МБУ «Городской дом культуры» был признан победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл».
Проект МБУ «Городской дом культуры» — «Парковый арт-объект «Сызранский помидор» — эко-бренд города» — был признан победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и получил финансирование в размере 300 000 руб. от АО «РИТЭК».
В рамках проекта и был создан арт-объект, являющийся символом ежегодного городского праздника «Сызранский помидор». Поскольку праздник проводится в детском парке «Гномик», то именно в нем и было решено установить арт-объект, посвященный экологическому бренду города – особому сорту томата «Сызранский».
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