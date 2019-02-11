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Сызранский "Тяжмаш" заключил миллиардный контракт на поставку тяжелых кранов в Заполярье

11 февраля 2019 12:51
27
Сызранский
Теперь заводчане за год должны выполнить крупный заказ.

АО "Тяжмаш" заключило договор с ПАО "Уралмашзавод" стоимостью более 1 млрд рублей. Заводчане должны изготовить и поставить пять тяжелых кранов для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Заполярье (ООО "Новатэк-Мурманск"). Работа должна быть выполнена практически за год, к началу 2020 года, пишет КТВ-Луч.

Строительство крупнотоннажных сооружений стало частью проекта "Арктик СПГ-2", который реализует ПАО "Новатэк" в Мурманской области

Из 10 заявленных в контракте тяжелых кранов грузоподъемностью 300 тонн, пять изготовит АО "Тяжмаш". Также в его зону ответственности входит их доставка до пункта назначения и шефмонтаж, сообщает "Волга Ньюс". Конструкция кранов, разработанная Уралмашзаводом, предусматривает оснащение двумя грузовыми тележками грузоподъемностью 2×125 тонн и 150/10 тонн. Проектная длина пролетных балок составляет 61,5 метра, общий вес крана в сборе — около 680 тонн. В рамках сооружаемого комплекса краны будут задействованы для погрузки и кантовки объемных конструкций в цехе окончательной сборки, а также для их перемещения между производственными линиями.

pixabay.com


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