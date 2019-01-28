Сызранские полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в ограблении пенсионерки

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Накануне нового года в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что в темное время суток к ней подошел злоумышленник и выхватил из ее рук сумку, в которой находился кошелек с деньгами и банковскими картами, а также мобильный телефон и документы. В ходе отработки записей с камер видеонаблюдения одной из частных организаций, в поле зрения Сызранских оперативников попал молодой человек, который убегал с места происшествия.Сотрудники одного из заведений узнали своего клиента. Им оказался ранее не судимый, восемнадцатилетний уроженец села Приволжье, обучающийся в одном из учебных заведений города Сызрани. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном мужчина свою вину признал и сообщил, что, обнаружив в сумке пенсионерки отсутствие каких-либо ценностей, он выкинул её вместе со всем содержимым. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.