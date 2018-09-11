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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сызранец выкопал на огороде «снаряд» и вызвал экстренные службы

11 сентября 2018 10:24
147
Сызранец выкопал на огороде «снаряд» и вызвал экстренные службы
Испугавший огородника предмет оказался безопасным куском металла.

Местный житель копал огород и лопатой наткнулся на подозрительный предмет. Видимо, из предосторожности он обратился за помощью к пожарным.

По данным осведомленного источника, инцидент произошёл сегодня 11 сентября около 7 часов утра на одном из подворий на улице Красноармейская. В столь ранний час мужчина решил вскопать огород. Лопата наткнулась на что-то металлическое в земле. Предположив, что это мог оказаться снаряд, хозяин дома вызвал экстренные службы на помощь.

В ходе проверки, выяснилось, что, вместо снаряда, мужчина нашёл обычную железку, пишет КТВ-Луч.

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