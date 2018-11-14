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Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии

14 ноября 2018 22:25
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Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии
Убийство произошло 27 лет назад.

Экс-сотрудник московского угрозыска, свидетель убийства исполнителя Игоря Талькова Сергей Ломов рассказал, что произошло в день трагедии — 27 лет назад.

По словам Ломова, 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" произошла склока, переросшая затем в "грязную драку". Он уверен, что к убийству привела "цепь случайностей".

Как отметил Ломов, оружие, из которого был убит артист, принадлежало другу певицы Азизы Игорю Малахову и было куплено незаконно. Во время потасовки оружие "переходило из рук в руки", подчеркнул очевидец.

— Реально, на мой взгляд, Шляфман не убивал Талькова. По крайней мере не было умышленного убийства. Так же, как его не было и у Малахова, — сказал Ломов Пятому каналу.

Ранее вдова Талькова Татьяна призналась Лайфу, что вера в справедливость у неё до сих пор остаётся. А её адвокат объяснила, почему расследование уголовного дела возобновили спустя 27 лет.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года возле собственной гримёрки незадолго до несостоявшегося выхода на сцену. Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с ранее судимым охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым. Преступление пока что считается нераскрытым.

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

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