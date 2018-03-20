Судебные приставы в Тольятти проверили водителей на долги

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Судебные приставы г. Тольятти организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в с. Зеленовка. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции работники УФССП России по Самарской области проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей. В рамках акции «Узнай о своих долгах» было остановлено 15 транспортных средств.В ходе проверки судебными приставами было выявлено 5 должников по различным категориям исполнительных производств. Имеющим задолженности гражданам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям. Также граждан предупредили, что в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, им грозит административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», подразумевающей наложение штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей.Судебные приставы познакомили водителей с возможностями сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.Акция «Узнай о своих долгах» продлится до середины мая. Ее цель – сокращение количества должников в нашем регионе путем информирование граждан о наличие задолженностей и способах их погашения.