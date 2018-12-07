Судебные приставы региона проверили на наличие задолженностей посетителей Центра занятости населения

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Среди проверенных жителей Сызрани оказалось, что 4 являются должниками по исполнительным производствам на общую сумму свыше 20 тысяч рублей. Узнав о имеющихся задолженностях, граждане поспешили перед Новым годом избавиться от долгов.Также работники Службы рассказали населению о возможностях мониторинга своей задолженности и о преимуществах мобильного приложения, позволяющего оперативно погасить свой долг. Также они ответили на вопросы граждан, порекомендовав регулярно заходить на страничку сервиса «Банк данных исполнительных производств».В ходе проведения мероприятия судебные приставы региона проверили на наличие задолженностей 657 человек, из которых должниками по различным категориям исполнительных производств оказались 121 гражданин. Им были вручены требования о явке к судебным приставам-исполнителям с целью погашения задолженности. Всего по итогам проведенного работниками Службы мероприятия было взыскано свыше 606 тысяч рублей, установлено 30 мобильных приложений «ФССП», для мониторинга своих задолженностей, а также роздано свыше 650 листовок о работе сервиса «Банка данных исполнительных производств».